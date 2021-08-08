Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde

Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı

Lionel Messi, beraber oynadığı eski kulüp efsanelerinin de katıldığı basın toplantısında Barcelona'ya resmen veda etti. Konuşması sırasında oldukça zor anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli süperstar, "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun tören sonunda stattan ayrılırken objektiflere yakalandığı an ise sosyal medyaya damga vurdu.

"1.5 YILDAN FAZLA SÜREDİR TARAFTARLARI GÖREMEDEN AYRILIYORUM"

Barcelona'da sayısız kupa kazanan ve onlarca güzel hatıra biriktiren Messi için yıllardır yeşil zeminine ayak bastığı Camp Nou'dan ayrılmak da hiç kolay olmadı. Basın toplantısında, "1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Bir gün veda edeceğimi hayal etseydim, Camp Nou'nun tamamen dolu olduğunu hayal ederdim" diyen Messi'nin stattan ayrılırken arabasının içinde son kez Camp Nou'ya bakışı ikonik bir an olarak futbol tarihine geçti.