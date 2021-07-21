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Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

21.07.2021 13:57

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile ortak karar alarak takımda kalacak ve ayrılacak isimleri için karar verdi. Buna göre Muslera, Babel, Falcao, Feghouli ve Diagne'nin takım bütçesinin %48'ini oluşturdukları belirlendi. Bu 5 isimden Muslera ile yola devam kararı alınırken, Babel ile yapılan görüşmelerden ayrılık kararı çıkmadı. Geriye kalan 3 isimden Diagne ve Falcao, zorluk çıkartmayacağı ifade edilirken, 4.5 milyon eurodan fazla kazancı olan Feghouli'de işler istenildiği gibi gitmiyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın takım bütçesinin % 48'ini oluşturduğu söylediği 4 futbolcudan üçüyle ayrılık için görüşme yapıldı.

Galatasaray'da bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla ayrılık görüşmesi yapıldı

BABEL VE MUSLERA KALACAK

Elmas'ın; Falcao, Feghouli ve Diagne ile kendilerine takım bulmaları konusunda konuşulduğu, çok kazanan diğer isimlerden Muslera ve Ryan Babel'le ise ayrılık düşüncesinin bulunmadığı dile getirildi. Babel'in kanatta ve forvette önemli bir alternatif olduğu düşüncesiyle kadroda tutulmasına karar verildi.

Galatasaray'da bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla ayrılık görüşmesi yapıldı

FALCAO OLUMLU

Yıllık 5 milyon euro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu taraftarların tepkisinden dolayı da mutsuz.

Galatasaray'da bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla ayrılık görüşmesi yapıldı

DIAGNE İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

2.4 milyon kazanan ve 2 sene daha kontratı bulunan Diagne'nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Diagne'nin İngiliz takımlarından gelecek tekliflerin değerlendirilmesi halinde kolaylık göstereceği belirtildi.

Galatasaray'da bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla ayrılık görüşmesi yapıldı

BONUSLARLA 4.5 MİLYONU DA AŞIYOR

Bonuslarla 4.5 milyon euronun üzerine çıkan Feghouli'nin ise gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu bu kazancı başka bir yerde elde edemeyeceğini biliyor ve ayrılmamak için işi yokuşa sürüyor.

Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Burak Elmas, Galatasaray, Muslera, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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