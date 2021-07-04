Ayrılık kısa sürdü

Snob Magazin'in haberine göre; Mohammed Alsaloussi'nin hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarının ardından ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı, ayrılığa daha fazla dayanamayarak sevgilisiyle yeniden barıştı.
Subaşı'nın paylaştığı son video'sunda Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği yüzüğü yeniden parmağına takması dikkat çekti.
Subaşı ile Alsaloussi İbiza'da arkadaş grubuyla teknede bir araya geldi. Arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü.
Son günlerdeki paylaşımlarından yüzü asık olduğu görülen Subaş'nın sevgilisi ile yeniden buluşmasından sonra neşeli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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