Son Dakika Haberleri: Ayrılık" Şarkısının Söz Yazarı "Ferhad İbrahimi" Vefat Etti

Ayrılık" Şarkısının Söz Yazarı "Ferhad İbrahimi" Vefat Etti

1 saat önce

Türkiye'de birçok sanatçı tarafından seslendirilen "Ayrılık" şarkısının söz yazarı İranlı sanatçı Recep İbrahimi Körabbasslı 84 yaşında vefat etti.

Ayrılık
Türkiye'de birçok sanatçı tarafından seslendirilen "Ayrılık" şarkısının söz yazarı İranlı sanatçı Recep İbrahimi Körabbasslı 84 yaşında vefat etti.

"Ferhad İbrahimi" olarak bilinen Azerbaycan kökenli sanatçı, Erdebil eyaletine bağlı Nir kentinin Körabbas köyünde hayatını kaybetti.

Körabbasslı, ünlü Azerbaycanlı sanatçı Reşid Behdudov'un seslendirmesiyle tanınan "Ayrılık" şarkısının yanı sıra Ali Selimi tarafından bestelenen "Ağlama" ve "Açıl Seher" parçalarının da sözlerini yazdı.

"Ayrılık" şarkısı, İran, Azerbaycan ve Türkiye'deki birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:15 Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına Damga Vuran Emsal Tekir, Muhtar Adayı Oldu Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir

Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, Yoluna Emin Adımlarla İlerliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 21:21:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrılık" Şarkısının Söz Yazarı "Ferhad İbrahimi" Vefat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]