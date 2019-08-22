Ayrılıkçı Flamanlar, Trump'a Valonya'yı satmayı teklif etti

ABD ile Danimarka arasında Grönland tartışması devam ederken, Belçika'daki ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinin gençlik kolu, ABD Başkanı Donald Trump'a Valonya bölgesini satın almasını önerdi.

Belçika'daki Flaman bölgesinin bağımsızlığını savunan gençlik kolu, "Jong N-VA" adlı Twitter hesabından Trump'ı etiketleyerek paylaştığı mesajda, "Sevgili Başkan, 1 avro ver, Valonya senin olsun. Bizi ara." ifadesini kullandı.

Gençlik kolunun "Grönland satılık değil" etiketine de yer veren mesajı, ülke genelinde tepkiye yol açtı.

Frankofon Reformcu Hareket Partisinden (MR) Christine Defraigne "Bu mesaj her şeyi özetliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokratlardan (CDH) Catherine Fonck da genç N-VA'lılar için üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu gençlerin geleceğe ve topluma yönelik bakışı üzücü ve bencilce." mesajını paylaştı.

Valon, Flaman ve Brüksel bölgelerinden oluşan Belçika'da, ekonomik olarak güçlü olan Flamanların bir kısmı bölgelerinin ülkeden ayrılması gerektiğini savunuyor.

Grönland tartışması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını belirtmişti. Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Frederiksen'in ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından gelecek ay bu ülkeye yapacağı ziyareti ertelemiş, bu yorumu "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirmişti.