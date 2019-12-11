Ayrılıkçı Katalan gruplar El Clasico'nun güvenliğini bir kez daha tehdit ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayrılıkçı Katalan gruplar El Clasico'nun güvenliğini bir kez daha tehdit ediyor - Son Dakika

Ayrılıkçı Katalan gruplar El Clasico'nun güvenliğini bir kez daha tehdit ediyor

6 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken ancak Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların çıkardığı olaylardan dolayı 18 Aralık'a ertelenen Barcelona-Real Madrid maçı bir kez daha güvenlik tehditi altında kaldı.

Ayrılıkçı Katalan gruplar El Clasico'nun güvenliğini bir kez daha tehdit ediyor, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken ancak Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların çıkardığı olaylardan dolayı 18 Aralık'a ertelenen Barcelona- Real Madrid maçı bir kez daha güvenlik tehditi altında kaldı.

Katalonya'daki ayrılıkçı sivil girişimlere öncülük eden "Demokratik Tsunami" adlı örgüt, sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı açıklamada, El Clasico olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçını bloke etme çağrısı yaptı.

İspanyol basını, ayrılıkçı grupların, maç günü Real Madrid takımının veya hakemlerin stada gelişini engelleme, karşılaşma anında sahaya inip maçı durdurma ya da stat çevresinde büyük bir gösteri yapma gibi farklı eylemler düzenleyebileceğini yazdı.

Real Madrid takımının, Nou Camp Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü yerel saat ile 20.00'da (TSİ 22.00) başlayacak karşılaşmayla aynı günde Barselona'ya gelmesi öngörülürken, eflatun beyazlılar için olağanüstü güvenlik önlemleri alınacağı belirtildi.

Katalonya sorununu dünya gündemine taşımak için aylardır eylemler yapan ayrılıkçı grupların, futbol dünyasının en önemli maçlarından biri olarak bilinen ve çok sayıda ülkede canlı yayımlanan El Clasico'da kendilerini göstermek için her türlü girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Real Madrid'in maç saatine kadar kamp yapacağı otel ile stat çevresindeki yollarda gösteriler olmasını öngören Katalonya yerel polisi yetkilileri, El Clasico için jandarma ve İspanya ulusal polisinden de destek alacaklarını açıkladı.

Bu arada İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), El Clasico'da güvenliğin sağlanmasının Barcelona Kulübü ile polisin sorumluluğu altında olduğunu duyurdu.

RFEF, maçın oynanmasını tehdit eden durumlar oluşması halinde "gerekli disiplin kurallarını uygulayacağını" açıklayarak, El Clasico'nun bir kez daha ertelenme olasılığını dışarıda bırakmadı.

Öte yandan Demokratik Tsunami'nin çağrısına bazı ayrılıkçı Katalan politikacılar da destek verirken, İspanyol yargısından kaçarak 2 yıldır Belçika'da bulunan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont da bunların arasında yer aldı.

Puigdemont, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratik Tsunami, demokrasi ve özgürlük eylemlerine 18 Aralık'ta devam ediyor. Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasidir. İspanya'nın dışlayarak, susturarak ve korkutarak baskı yaptığını tüm dünya duymalı." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçı gruplar maç günü saat 16.00'dan itibaren Nou Camp Stadı'nda toplanacaklarını açıkladı.

Real Madrid, El Clasico, Barcelona, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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