Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden Fransa'da bağımsızlık mitingi - Son Dakika

İspanya'da yargı sürecinden kaçarak yurt dışına giden ve mevcut durumda Avrupa parlamenteri olan ayrılıkçı Katalan siyasetçiler, Fransa'nın güneyindeki Perpignan'da bağımsızlık yanlısı miting düzenledi.

Eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ile kendisi gibi Avrupa parlamenteri olan eski özerk hükümet üyelerinden Clara Ponsati ve Antoni Comin'in başını çektiği Katalan siyasetçilerin mitingine 100 binden fazla Katalan katıldı.

İspanya'da haklarında arama ve tutuklama kararı bulunduğu için Katalonya'ya yakın bir mesafede olan Fransa'nın Perpignan şehrini seçen ayrılıkçı Katalan siyasetçiler, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasının "kaçınılmaz olduğunu" ve "artık son sürecin başlatılması gerektiğini" savundu.

Bağımsız Katalonya bayraklarının arasında konuşan Puigdemont, İspanya devleti tarafından yasa dışı ilan edilen 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumuna atıfta bulanarak, "Referandumu kazandık çünkü birlikte düzenledik. Gelecekteki zaferler ancak tüm Katalonya topraklarında organize edildiğinde gelir. Son mücadelemizi organize etmenin zamanı geldi." dedi.

Katalonya Cumhuriyeti hedefinin toplum çoğunluğunun özlemi olduğunu, bu yüzden kendilerine oy kullandırılmadığını ifade eden Puigdemont, "Cumhuriyet, Francoculuğun mirası olan bir monarşi rejimini sona erdirmenin tek garantisidir. Bu, Katalancılığa alerjisi olan adaletsiz bir rejimdir." ifadeleriyle İspanya'yı hedef aldı.

Eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı, Katalonya'yı bağımsızlığa götürecek "belirleyici seferberliğin başlaması gerektiğini" savunarak, tüm Katalanların bu sürece dahil olacağını söyledi.

Diğer konuşmacılardan Comin ve Ponsati ise Katalonya sorununa çözüm bulmak için İspanya hükümeti ile Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti üyeleri arasında kurulan "Diyalog Masası" girişimini eleştirdi.

"Sadece Pedro Sanchez'e (İspanya Başbakanı) zaman kazandırmaya yarayan diyalog masası fotoğraflarına aldanmayın." diyen Ponsati, "Bağımsızlıkçılar olduğu sürece sürgünler ve baskılar hiçbir zaman eksik olmayacak. Katalonya tarihi, tesadüfen tekrarlanmıyor. Katalan olmayı bırakmadığımız sürece İspanyol devletinde asla bir yerimiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

İspanyol hükümeti, söz konusu mitingle ilgili açıklama yapmadı.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da ilk 9 Kasım 2014'te, ardından 1 Ekim 2017'de İspanya devleti tarafından yasa dışı ilan edilen ve hiçbir hukuki geçerliliği olmayan iki bağımsızlık yanlısı referandum yapılmıştı.

Katalonya özerk parlamentosu 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık kararı alınca, anayasanın 155. maddesini uygulayan dönemin sağ görüşlü İspanyol hükümeti, Katalonya'nın özerklik haklarını merkezi hükümete devretmişti. Katalonya'da yapılan erken yerel seçimlerin ardından Haziran 2018'de Quim Torra'nın Katalonya Özerk Hükümet Başkanı seçilmesiyle özerklik hakları tekrar Katalonya'ya verilmişti.

Katalonya'daki 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumundan dolayı "isyana teşvik" suçuyla 9 Katalan siyasetçi 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı. Eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve bazı Katalan bakanlar ise İspanyol adaletinden kaçarak, yurt dışına gitmişti.

İspanya sınırları içinde hakkında arama ve tutuklama kararı olan Puigdemont ile iki eski özerk hükümet üyesi Antoni Comin ve Clara Ponsati Avrupa parlamenteri olarak görev yapıyor.