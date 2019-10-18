Son Dakika Haberleri: Ayrılıkçı Katalanlar Barselona sokaklarını ateşe verdi
Son Dakika Güncel Ayrılıkçı Katalanlar Barselona sokaklarını ateşe verdi

Ayrılıkçı Katalanlar Barselona sokaklarını ateşe verdi

41 dakika önce

İspanya'daki ayrılıkçı Katalanlar düzenledikleri protesto gösterinde Barselona sokaklarını adeta savaş meydanına çevirdi.

Ayrılıkçı Katalanlar Barselona sokaklarını ateşe verdi, System.String[]

İspanya'daki ayrılıkçı Katalanlar düzenledikleri protesto gösterinde Barselona sokaklarını adeta savaş meydanına çevirdi.

İspanya'nın çeşitli yerlerinden Barselona'ya gelen binlerce ayrılık yanlısı Katalan düzenledikleri protesto gösterisinde kentin sokaklarını ateşe verdi. Çöp tenekeleri ve araçları ateşe veren protestocular, molotof kokteylleri, taş ve teneke kutularla polisle de çatıştı. Katalan bağımsızlık hareketi liderlerinin cezaevinde tutulmasına karşı çıktıklarını ifade eden Katalanlar hükümet binalarının önüne barikatlar kurdu, Mossos d'Esquadra olarak bilinen Katalan özerk polisinin merkezine saldırdı.

Gelen son bilgilere göre çıkan oyalarda 35 kişi yaralandı, olaylar sonucunda 58 uçuş da iptal edildi.

(İHA)

Barselona, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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