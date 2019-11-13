Son Dakika Haberleri: Ayrılıkçı Katalanlar, Katalonya'da yolları kapattı
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Ayrılıkçı Katalanlar, Katalonya'da yolları kapattı

7 saat önce

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'daki ayrılıkçı radikal gruplar, yol kapatma eylemlerini bölgenin geneline yaydı.

Ayrılıkçı Katalanlar, Katalonya'da yolları kapattı, System.String[]

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'daki ayrılıkçı radikal gruplar, yol kapatma eylemlerini bölgenin geneline yaydı.

Ayrılıkçı grupların İspanya- Fransa sınırındaki AP-7 otoyolunda 1 gün süren yol kapatma eyleminin Fransız ve İspanyol polisinin müdahalesiyle sonlandırılmasının ardından, eylemler Katalonya'daki büyük şehirlere sıçradı.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması için sokak eylemleri düzenleyen "Demokratik Tsunami" ve "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" adlı radikal grupların çağrısıyla Barselona, Girona, Tarragona, Sabadell gibi önemli Katalan kentelerinde yeni eylemler düzenlendi.

Barselona kentinin ana giriş yollarını, Katalonya'yı güneyden kuzeye kesen AP-7 otoyolunun Girona ve Tarragona girişlerini trafiğe kapatan eylemciler, yollarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Eylemcilerin bazı noktalarda yollara barikatlar kurduğu görüldü.

Diğer yandan yol kapatma eylemlerinin Bask bölgesinin Fransa sınırında Irun kenti yakınlarındaki AP-8 otoyolunda da gerçekleştirildiği bildirildi.

İspanyol polisinin, Katalonya'daki olayların daha fazla büyümemesi için yol kapatan eylemcilere müdahale etmekte çok kontrollü hareket ettiği gözlendi.

İspanya-Fransa sınırında pazartesi sabahı başlayan ve yaklaşık 30 saat süren yol kapatma eylemi Fransız ve İspanyol polisinin müdahalesiyle sona ermişti.

Çıkan olaylarda bazı eylemcilerin yaralandığı, Fransız polisinin 18, Katalan polisinin de 1 kişiyi gözaltına aldığı açıklanmıştı.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı verdiği 14 Ekim'den bu yana Katalonya'da kitlesel eylemler yapılıyor.

Eylemciler, bir yandan Yüksek Mahkeme'nin kararını protesto ederken, diğer yandan da Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin dünya kamuoyunda gündeme gelmesini amaçlıyor.

İspanya, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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