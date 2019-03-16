Son Dakika Haberleri: Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de Sokağa Çıktı

Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de Sokağa Çıktı

13 dakika önce

İspanya'ya bağlı Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile Madrid'de protesto gösterisi düzenledi.

Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de Sokağa Çıktı, System.String[]
İspanya'ya bağlı Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile Madrid'de protesto gösterisi düzenledi.

İspanya'ya bağlı İber Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile başkent Madrid'de protesto gösterisi düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde Katalanya bayrağı açan protestocular özerklik isteklerini bir kez daha yeniledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

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