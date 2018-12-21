Son Dakika Haberleri: Ayrılıkçı Katalanlar Polisle Çatıştı

Ayrılıkçı Katalanlar Polisle Çatıştı

1 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı.

Ayrılıkçı Katalanlar Polisle Çatıştı, System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı. Şehirdeki ana caddeleri ve otoyolları kapatan protestocular, şehrin diğer şehirlerle bağlantısını kesti. "Cumhuriyet ve özgürlük" ve "özgürlük ve sosyalizm" sloganları atan protestocular şehir merkezini doldurdu.

Protestocular, Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı Llotja de Mar binasına yaklaşmaya çalışınca göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre 10 kişi gözaltına alındı - BARSELONA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:07 Kaynak: İHA

Barcelona, Pedro Rodríguez Ledesma, İspanya, Kabine, 3. Sayfa
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