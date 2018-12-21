Ayrılıkçı Katalanlar Polisle Çatıştı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı. Şehirdeki ana caddeleri ve otoyolları kapatan protestocular, şehrin diğer şehirlerle bağlantısını kesti. "Cumhuriyet ve özgürlük" ve "özgürlük ve sosyalizm" sloganları atan protestocular şehir merkezini doldurdu.



Protestocular, Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı Llotja de Mar binasına yaklaşmaya çalışınca göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre 10 kişi gözaltına alındı - BARSELONA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ayrılıkçı Katalanlar Polisle Çatıştı

Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü

Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı

Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi