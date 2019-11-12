Ayrılıkçı Katalanların eylemi polisin müdahalesiyle sona erdi

İspanya'da Yüksek Mahkemenin, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı verdiği 14 Ekim'den bu yana Katalonya'da kitlesel eylemler yapılıyor.

"Demokratik Tsunami" adlı ayrılıkçı radikal grubun sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı çağrıyla pazartesi günü başlayan ve 3 gün süreceği belirtilen yol kapatma eylemi, polisin müdahalesiyle 27 saat sonra bitti.

Ayrılıkçı radikal Katalan grupların, İspanya ve Fransa sınırındaki AP-7 otoyolunu kapatma eylemi iki ülke polisinin müdahalesiyle sona erdi.

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