Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış

Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar'ın özel hayatında üzücü bir gelişme yaşandı. Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıkladı.

HERHANGİ BİR TALEPLERİ OLMADI

Snob Magazin'in edindiği bilgiye göre; Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış. Dizdar ve Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi.

"ARKADAŞ KALARAK AYRILDIK"

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle ayrıldıklarını duyurdu. Güzel oyuncu, paylaşımında, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler" dedi.

YASAK AŞK İDDİASINI YALANLADI

Ayrılık iddialarının ardından Dizdar'ın dizideki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Paylaşımında bu iddiayı da yalanlayan oyuncu, "Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti. Rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜRHAN BANA İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDU"

Özge Özder'i YouTube kanalına konuk olan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın kendisine daha ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı. Dizdar, "O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş" demişti.