Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde 30 Haziran'da saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, minibüs şoförü olduğu öğrenilen Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve Y.T. isimli bir kişinin aynı evde bulunduğunu öğrendikten sonra, sinirli bir şekilde eşinin ve yanındaki kişinin evine doğru gitti.

SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR HABER VERDİ

Kapıyı açmaları için kıyameti koparan Okan B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye, daha sonra da eşi S.B.'ye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B. ve arkadaşı Y.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir elinde telefon, bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi ve evde bulunan şahsı silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alan Okan B.'nin yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye, daha sonra da eşine ateş ettiği anlar yer aldı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Okan B., "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" notunu yazdı.

YANINDAKİ KADINLA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kayıplara karışan Okan B.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin İzmir'den ayrılarak otomobille Muğla'nın Milas ilçesine gittiği tespit edildi. Okan B.'nin içerisinde bulunduğu otomobil, saat 17.00 sıralarında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araçtaki Okan B. ve T.Ö. adlı kadın, ekipler tarafından yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda suç aleti tabanca ise başka bir aracın içerisinde bulundu.

NAMUS İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Okan B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde olayı namus için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. savcılık tarafından alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Okan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.