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Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı - Son Dakika

Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı

01.07.2021 08:06

İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasında olduğu eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi, o anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Dehşet anlarını görüntüleyen kişi paylaşımında, "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Buca'ya bağlı Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, minibüs şoförü olduğu öğrenilen O.B, ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve ilişkisi olduğu iddia edilen Y.T'nin aynı evde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve gelen O.B, yanında getirdiği tabancayla önce Y.T'ye daha sonra da eşi S.B'ye tabancayla ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın S.B. ve arkadaşı Y.T, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

DEHŞET ANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan bir elinde telefon bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli O.B'nin ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alan O.B'nin, yanında getirdiği tabancayla önce Y.T'ye daha sonra da eşine ateş ettiği anlar görüldü. O anları sosyal medya hesabında paylaşan O.B'nin, "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" yazısı yazdı.

HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan O.B'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor. Öte yandan yaralanan S.B. ve Y.T'nin durumlarının iyi olduğu ve tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı

Minibüs, Polis, Medya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı - Son Dakika


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