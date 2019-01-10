Ayrılmadık, Beraberiz !"
1 saat önce
Metin Hara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgili Andriana Lima ile ayrılık haberlerinin aksine 32 gündür yan yana olduklarının altını çizerek adeta düşman çatlattı.
Metin Hara Instagram
hesabından yaptığı paylaşımla sevgili Andriana Lima
ile ayrılık haberlerinin aksine 32 gündür yan yana olduklarının altını çizerek adeta düşman çatlattı. Metin Hara ile Adriana Lima
'nın ayrıldıkları söylentileri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Metin Hara ile Adriana Lima ise Instagram hesaplarından el ele çekilmiş fotoğraflarını aynı anda paylaşarak ayrılık iddialarını yalanladı. 32 gündür Amerika
'da yan yana olduklarını ifade eden Hara, ilişkilerini gizli yaşamaya devam edeceklerini belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
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