Son Dakika Haberleri: Ayrılmadık, Beraberiz !"

Ayrılmadık, Beraberiz !"

1 saat önce

Metin Hara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgili Andriana Lima ile ayrılık haberlerinin aksine 32 gündür yan yana olduklarının altını çizerek adeta düşman çatlattı.

Ayrılmadık, Beraberiz !
Metin Hara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgili Andriana Lima ile ayrılık haberlerinin aksine 32 gündür yan yana olduklarının altını çizerek adeta düşman çatlattı. Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldıkları söylentileri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Metin Hara ile Adriana Lima ise Instagram hesaplarından el ele çekilmiş fotoğraflarını aynı anda paylaşarak ayrılık iddialarını yalanladı. 32 gündür Amerika'da yan yana olduklarını ifade eden Hara, ilişkilerini gizli yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Adriana Lima, Instagram, Lima, Metin Hara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Didem Soydan, Umut Eker'le Benzinlikte Darp Edildikleri İddialarını Yalanladı Adriana Lima ve Metin Hara Çifti Barıştı

Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 23:20:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrılmadık, Beraberiz !"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]