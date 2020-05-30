Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti - Son Dakika

Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'nin performansının düşmesinin nedeni ortaya çıktı. Şilili yıldızın, ismi Boca Juniors ile anılmaya başladıktan sonra tavırlarının değiştiği ve koronavirüsü bahane ederek Riva kampına katılmak istememesi yönetimin sabrını taşırdı ve ayrılık kararı alındı.

Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti, System.String[]

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün mevkiine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla'nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin Boca Juniors'la anılması olduğu öğrenildi.

Sakat olmadığı dönemlerde her zaman ilk 11'de yer alan Şilili oyuncunun tavırları, devre arasındaki Belek kampı sırasında ismi Boca Juniors'la anılınca değişmeye başladı.

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Pandemi döneminde tutarsız davranışlar sergileyen, yönetimden izin almadan Güngören'deki bir yurtta karantinada bulunan eşinin yanına giden Isla, son olarak "Koronavirüsten korkuyorum" diyerek Riva'daki kampa katılmak istemeyince yönetimin kendisine karşı sabrını tüketti.

Fenerbahçe Yönetimi, Isla'yı 'idari izinli' sayarken, yıldız oyuncu hakkındaki kesin karar ilk yönetim kurulu toplantısında verilecek.

(Hürriyet)

Mauricio Isla, Boca Juniors, Fenerbahçe, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 08:43 

Son Dakika Spor Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti - Son Dakika Spor
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