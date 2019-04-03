Son Dakika Haberleri: Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (2)

Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (2)

1 saat önce

JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu.

Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (2), System.String[]
JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan  Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, takip sonucu Ceyhan Ö.'yü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısının, Ödemiş'e getirileceği belirtildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:29 Kaynak: DHA

Jandarma, Ceyhan, Ödemiş, Güncel
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