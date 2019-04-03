Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (2)
1 saat önce
JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu.
JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDI İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan
Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma
Komutanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, takip sonucu Ceyhan Ö.'yü Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısının, Ödemiş'e getirileceği belirtildi.
Taylan YILDIRIM/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:29 Kaynak: DHA
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