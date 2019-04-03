Son Dakika Haberleri: Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (3)

Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (3)

31 dakika önce

GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTIİzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i öldüren Ceyhan Ö.'yü, Aydın'ın Nazilli ilçesine götüren otomobilin sürücüsü Musa K. de gözaltına alındı.

Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (3), System.String[]
GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i öldüren Ceyhan Ö.'yü, Aydın'ın Nazilli ilçesine götüren otomobilin sürücüsü Musa K. de gözaltına alındı. Şüpheliler Ceyhan Ö. ve Musa K., Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İki şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:30 Kaynak: DHA

Ceyhan, Ödemiş, Güncel
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