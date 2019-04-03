Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (3)
31 dakika önce
GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTIİzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i öldüren Ceyhan Ö.'yü, Aydın'ın Nazilli ilçesine götüren otomobilin sürücüsü Musa K. de gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i öldüren Ceyhan Ö.'yü, Aydın'ın Nazilli ilçesine götüren otomobilin sürücüsü Musa K. de gözaltına alındı. Şüpheliler Ceyhan Ö. ve Musa K., Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İki şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Taylan YILDIRIM/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:30 Kaynak: DHA
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