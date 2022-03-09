Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı - Son Dakika
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Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı

09.03.2022 23:49
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı

BURSA'da Oktay Hürmet (23), ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldürdü, annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı.

BURSA'da Oktay Hürmet (23), ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldürdü, annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Şüpheli Hürmet, otomobille kaçtığı Sakarya'da yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'nün evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi de karnından bıçakladı. Anne- kız kanlar içerisinde kalırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evci ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SAKARYA'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPINCA YAKALANDILAROlayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada şüphelinin otomobiliyle Sakarya'ya gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oktay Hürmet yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Hürmet ve yanında bulunan kişi, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri Hürmet'i ve otomobilde bulunan Alican V.'yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı. Kazada yaralanan Hürmet, tedavisi için Sakarya Geyve Devlet Hastanesi'ne hastaneye götürüldü. Oktay Hürmet'in tedavisinin ardından iki şüphelinin de Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

Öte yandan, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürülen Asya Pınar Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri... Nişanlısını öldürdü, annesini ağır yaraladı Son dakika haberleri... Nişanlısını öldürdü, annesini ağır yaraladı

Münir Karaloğlu, Bursa, Evci, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı - Son Dakika


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