Ayrılmak istediği sevgilisini 5 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayrılmak istediği sevgilisini 5 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Ayrılmak istediği sevgilisini 5 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı

6 saat önce

Denizli'de dün ayrılmak istediği kız arkadaşını 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ayrılmak istediği sevgilisini 5 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı, System.String[]

Denizli'de dün ayrılmak istediği kız arkadaşını 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2264 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Gülden K. ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zeki Ö. (27) ile evinin önüne konuşmak için çıktı. Belli bir süre sonra tartışmaya başlayan Gülden K. ve Zeki Ö. yanında bulunan bıçak ile Gülden K.'yı 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı. O sırada evde bulunan kız arkadaşı Gülden K.'yı kapının önünde kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kadının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olaydan sonra kaçan Zeki Ö.'nün Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde saklandığı evde olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.


Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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