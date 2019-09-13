Son Dakika Haberleri: Ayrılmak isteyen eşe 15 bıçak darbesi
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Ayrılmak isteyen eşe 15 bıçak darbesi

1 saat önce

Antalya'da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından 15 yerinden bıçaklandı.

Ayrılmak isteyen eşe 15 bıçak darbesi, System.String[]

Antalya'da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 7.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.S(53), kendisinden ayrılmak istediğini söylediği eşi Ayşe S'yi(50) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada N.S, eşini 15 yerinden bıçakladı. Çocukların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Öte yandan, N.S'nin uzaklaştırma kararının olduğu olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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