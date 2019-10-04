Son Dakika Haberleri: Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokakta bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, yakalandı.

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokakta bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, yakalandı.

Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K'yi (33) 10 yerinden bıçaklayan İ.H.Ş. (50), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı İ.H.Ş, emniyete götürüldü.

İddiaya göre, dün, İ.H.Ş, Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K. (33) ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda İ.H.Ş, yanında bulunan bıçakla S.K'yi 10 yerinden bıçaklamıştı. İ.H.Ş, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de darbetmişti.

S.K, ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, darbedilen kişi de hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi için emniyete götürülmüştü.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Fatih Mahallesi, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını 10 yerinden bıçakladı
Kuaförüm Sensin'de yarışmacı baygınlık geçirdi Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:46:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]