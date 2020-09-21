Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp, intihar etti - Son Dakika

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Yusuf Uğur (30), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Handan Bul'u (23) öldürüp, ardından intihar etti.

Olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında meydana geldi. Fabrikada çalışan Yusuf Uğur, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Handan Bul ile konuşmak için, otomobille ormanlık alana gitti. Otomobilin içerisinde Handan Bul ile tartışmaya başlayan Yusuf Uğur, yanında getirdiği tabancayla Handan Bul'u vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Yusuf Uğur ve Handan Bul'un hayatını kaybettiği belirlendi.Uğur ve Bul'un cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından önce Bozüyük Devlet Hastanesi morguna daha sonra da kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.