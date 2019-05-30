Son Dakika Haberleri: Ayrılmak isteyen sevgisinin aracına uyuşturucu koyup, polise ihbar etti
Son Dakika Dünya Haber

Ayrılmak isteyen sevgisinin aracına uyuşturucu koyup, polise ihbar etti

34 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde ayrılmak istediği sevgilisinin aracına uyuşturucu koyarak, onu polise ihbar eden Kader Erman ile ona yardımcı olan Esin Karagöz hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrılmak isteyen sevgisinin aracına uyuşturucu koyup, polise ihbar etti, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde ayrılmak istediği sevgilisinin aracına uyuşturucu koyarak, onu polise ihbar eden Kader Erman ile ona yardımcı olan Esin Karagöz hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Mayıs'ta Gazimağusa'da meydana geldi. İddiaya göre Kader Erman polisi arayarak, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'nın aracında uyuşturucu madde olduğunu söyledi.

Polis S.A.'nın aracını durdu, aracın bagajında 3 gram uyuşturucu maddesi buldu. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucunun S.A.'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Polis, ihbarcı Kader Erman'ın S.A.'nın eski sevgilisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Kader Erman, gözaltına alındı. Erman, yapılan sorgusunda kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin aracına uyuşturucu koyduğunu kabul etti. İki aylık hamile de olduğunu söyleyen Erman, "Benden ayrılmak istediği için onun başını yakmak istedim" dedi.

Erman'a uyuşturucuyu bulmasında yardımcı olan yakın arkadaşın Esin Karagöz de gözaltına alındı.

'İBRET VERİCİ CEZA GEREKLİ'

İki zanlının yargılanmasına dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkemede konuşan Yargıç Hazal Hacımulla, "Her iki sanık, konu maddeyi şahsi kullanım amaçlı değil, bir başkasının başını belaya koymak için satın aldı" dedi. Hacımulla, bu suçları işleyen kişilere ve işlemeye tevesül edecek kişilere karşı kamu yararı gereği ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi de, Erman'a 6, Karagöz'e de 4 ay hapis cezası verdi.

- Karahasan

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:09 Kaynak: DHA
Gazimağusa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:43:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrılmak isteyen sevgisinin aracına uyuşturucu koyup, polise ihbar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]