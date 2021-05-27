Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı - Son Dakika

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı

27.05.2021 10:41
Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı, System.String[]

MUTLULUK TABLOSUMüzik dünyasının ünlü ismi David Guetta ile sevgilisi Jessica Ledon, hem tatilin hem de aşklarının tadını çıkardı.

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı
MUTLULUK TABLOSU

Müzik dünyasının ünlü ismi David Guetta ile sevgilisi Jessica Ledon, hem tatilin hem de aşklarının tadını çıkardı. İki sevgili, Miami'de bir gün geçirdikleri plajda objektiflere takıldı. 53 yaşındaki Guetta ile 28 yaşındaki Ledon, kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk tablosu sergiledi.

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı
BİR AN BİLE BİRBİRLERİNDEN AYRILMADILAR

O gün David Guetta, kırmızı bir mayo giydi. Sevgilisi Jessica Ledon ise sarı bir bikini tercih etti. Guetta ve Ledon, önce bir süre deniz kenarında durup birbirlerine sarılarak etrafı seyretti. Sonra da yan yana denize girdiler. İki sevgili denize girdiklerinde bir an bile birbirlerinden ayrılmadı. Sık sık sarılıp birbirlerini öpücüklere boğdular.

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı
MUTLU AŞK

Denizden çıktıktan sonra bir şezlonga oturan Guetta ve Ledon, güneşin altında da bir süre sohbet etti. İki sevgili günün sonunda yine el ele tutuşarak plajdan ayrıldı. Guetta ve Ledon zaman zaman da birbirleriyle şakalaştı.

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı
ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUK BABASI

David Guetta, ilk evliliğini 1992 yılında Cathy Guetta ile yaptı. Bu evlilik 2014 yılına kadar sürdü. Çift, bu uzun evliliğin ardından yollarını ayırmaya karar verdi. Guetta'nın bu evlilikten 14 yaşında Elvis ve 11 yaşında Angie adında iki tane çocuğu bulunuyor. Guetta, boşandıktan bir yıl sonra, 2015'te Jessica Ledon ile tanıştı ve flört etmeye başladı.

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı

NİŞAN YÜZÜĞÜ İDDİASI

Birlikte olmaya başladıktan iki yıl sonra, 2017'de David Guetta'nın sevgilisi Jessica Ledon'a bir nişan yüzüğü hediye edip kendisiyle evlenmesini istediği haberleri basına yansıdı. Üstelik iddialara göre Guetta, evliliğe inanmadığını defalarca dile getirdiği halde sevgilisine bu teklifte bulundu.

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı
FORMDA KALMA SIRLARI

David Guetta ilerleyen yıllara rağmen koruduğu fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor. Fransız DJ, şarkı sözü yazarı ve aranjör Guetta bu konuda da haftada dört gün süresi 45 dakika ile bir saat arasında değişen sürelerle spor yaptığını belirtmişti. Daha sonra da haftada üç gün yarım saat kardiyo yaptığını eklemişti. Guetta, kilo almamaya ve güçlü olmaya çalıştığını anlatmıştı.

Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı
Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı

David Guetta, Müzik, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ayrılmam senden! David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon bir an bile birbirlerinden ayrılmadı - Son Dakika Magazin


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