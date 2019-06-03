Son Dakika Haberleri: Ayrımcılığa sabır göstermeyeceğiz
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Ayrımcılığa sabır göstermeyeceğiz

1 saat önce

"Size güvence veriyorum.

Ayrımcılığa sabır göstermeyeceğiz, System.String[]
"Size güvence veriyorum. Nefrete ve dışlanmalara karşı ve özellikle Müslüman göçmenlerin şüpheli gibi gösterilmelerine karşı sabır göstermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyım. Anayasa din özgürlüğünü garanti eder ve orada hiç kimsenin inancından dolayı ayrımcılığa ve dışlanmaya uğratılamayacağı sağlam şekilde yazılıdır. Kimin neye inandığı veya inanmadığı ya da başörtüsü, haç, kipa taktığının önemi yoktur. Oruç, dua ve tefekkürle geçen bir ay insanları birleştirdi. Farklı dinlerden olanlar, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler, hepimiz merhametli bir Tanrı'ya olan inancı paylaşıyoruz. Farklı inançlara rağmen komşuların birbirlerini ortak iftarlara davet etmelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Özellikle toleransımızın, değerlerimizin ve birlikte yaşamın kurallarının sorgulandığı bir dönemde barış içinde birlikte yaşam, tolerans için bu davetler çok önemli bir sinyal."

Steinmeier, bayramın yaşanılan inançla saygıyla ve sevinçle karşılanmasını isteyerek, Müslümanların bayramını kutladı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:33 
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