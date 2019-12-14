Ayrımcılık söylemlerine karşı farklı kültürleri tanımaya çalışan gençler Edirne'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayrımcılık söylemlerine karşı farklı kültürleri tanımaya çalışan gençler Edirne'de - Son Dakika

Ayrımcılık söylemlerine karşı farklı kültürleri tanımaya çalışan gençler Edirne'de

6 saat önce

Dünyada ayrımcılık söylemlerine karşı çeşitli ülkeleri gezerek farklı kültürleri tanımaya çalışan Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya ve Malta'dan gençler, Edirne'de bir araya geldi.

Ayrımcılık söylemlerine karşı farklı kültürleri tanımaya çalışan gençler Edirne'de, System.String[]

Dünyada ayrımcılık söylemlerine karşı çeşitli ülkeleri gezerek farklı kültürleri tanımaya çalışan Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya ve Malta'dan gençler, Edirne'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı koordinesinde Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulunan 38 genç, Türk-İslam mimarisinin önemli yapıtlarından Selimiye Camisi'ni gezdi.

Proje yöneticisi Oktay Yetkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki ayrımcılık söylemine karşı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çeşitli ülkelerden gençlerin gittikleri yerde insanlarla kaynaştığını ve o bölgenin kültürünü öğrendiğini ifade eden Yetkin, "Projemiz ayrımcılığa, nefret söylemine, ön yargılı, yabancı düşmanı tutumlara, marjinalleşmeye ve mültecilere yönelik olumsuz tutumlara dikkati çekiyor. Gençlerimiz bu kapsamda gözlemlediklerini 17 Aralık'ta Keşan ilçesinde halka tiyatroyla anlatacak." dedi.

Romanya'dan gelen proje eğitmeni Victor Catalin Toma da projenin farklılıkları bir araya getirerek birlik duygusu oluşturacağını söyledi.

İspanya'dan gelen Fatima Shettiyar Brun ise Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu, Edirne ve Selimiye Camisi'ni çok beğendiğini kaydetti.

Romanya, İspanya, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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