"Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışımız var"

Kılıçdaroğlu, partisinden seçilen belediye başkanları için 7 ilke belirlediklerini ifade ederek, "Eğer bulunduğunuz kentte bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. O çocuğun karnı doyacak. Bizim siyaset anlayışımız bu. Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı." dedi.