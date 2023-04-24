Otomotiv sanayisinde büyük adım! Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı - Son Dakika
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Otomotiv sanayisinde büyük adım! Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı

24.04.2023 17:24

Türkiye'nin ilk batarya üretim kampüsünün temel atma töreni, Gemlik'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'Fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Yavuz: YÜRÜ BE KOCA REİS. SENİN YAPTIKLARIN DİNSİZ ATEİSTLERİN HAYALİ BİLE OLAMAZ. ONLARIN KAPASİTESİ MUSLUK ÇEVİRMEK VE DÜNÜN GÜNEŞİ İLE ELBİSE KURUTMAK. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomotiv sanayisinde büyük adım! Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomotiv sanayisinde büyük adım! Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı - Son Dakika
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