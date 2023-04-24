Otomotiv sanayisinde büyük adım! Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı

Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarta karşı çıktı

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'Fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor" dedi.

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