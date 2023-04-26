Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz - Son Dakika
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz

26.04.2023 23:30

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı ortak televizyon yayınında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki gün katıldığı canlı yayında rahatsızlandı. 20 dakikalık aranın ardından yeniden programa çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim." dedi.

"HAFİF BİR ÜŞÜTME GEÇİRDİ"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Töreni'ne online katılacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin mitingi iptal edilirken, son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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