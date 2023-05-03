Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Yaş çay alım fiyatlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.
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3.05.2023 17:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz - Son Dakika