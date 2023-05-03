Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz

Abdullah Bayraktar:

OLSA NE OLUR DEVLET KOTA KOYUP ÖZEL SEKTÖRE MAHKUM ETTİKTEN SONRA ADAMLAR İSTEDİĞİ GİBİ FİYATI AŞAĞIYA ÇEKİYOR SONRA ÜRETİCİ MAĞDUR.........