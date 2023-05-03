Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz

03.05.2023 16:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Yaş çay alım fiyatlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

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YORUMLAR (2)
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz - Son Dakika
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