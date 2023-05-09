Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıda ismi geçen uzman çavuş yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı'nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Çıkan olaylarda İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişe sonucu yaralandı.

"KAFA KARIŞTIRAN 1 KİŞİ VAR"

Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Milli Savunma Bakanlığı, uzman çavuşun gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir. P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

SALDIRIDA FETÖ İZİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sosyal medya ve yüz tanıma sistemleriyle ilginç detayları da ortaya çıkardı. Olaylara karışan Eşref A.'nın babasının İstanbul FETÖ yönetici kadrosunda olduğu ve ağabeyinin de Fuat Avni hesabını yöneten ve şu anda İsveç'te olan Yasir A. olduğu tespit edildi.