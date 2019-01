Ayrıştırıcı Değil Birleştirici Anlayışla Siyaset Yapıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta , "Bizim siyasi anlayışımızda insanları ötekileştirmek, bölgesel-ırksal milliyetçilik, inançsal milliyetçilik asla ve asla yoktur. Ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz, yaratılmışların en şereflisi olan insan üzerine siyaset yaparken herkesi kucaklıyoruz." dedi.Usta, partisinin Konya İl Başkanlığınca, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefa Toplantısı" programında, AK Parti'nin bir vefa partisi olduğunu, bunun karşılığını da seçim zaferleriyle aldığını söyledi.AK Parti'nin 17 yıldır iktidar olmasında, davaya gönül vermiş herkesin payının bulunduğunu belirten Usta, "AK Parti bayrağımızın 17 yıldır dalgalanmasının ardında kurulduğumuz günden beri bu dava için ter akıtan büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın emeği yatmaktadır. Biliyoruz ki biz büyük bir aileyiz ve ben de bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu."Önümüzde çok önemli bir dönüm noktası var"En temel siyasi etik kavramlarından biri olan vefayı, gençlik kademesinde öğrenmeye başladıklarını dile getiren Usta, şöyle devam etti:"Biliyor ve inanıyoruz ki gençliğimiz bu vefa erdemine ulaştığı an, davasına sadık, vatanına ve milletine aşık, Rıza-i İlahi'yi gözeten bir nesil ortaya çıkacaktır. İşte bu tecrübe ve gençliğin dinamizminin birleştiği güç ile Türkiye , bugünden çok daha gelişmiş bir yere gelecektir. Önümüzde çok önemli bir dönüm noktası var. Bu hedeflerimize giden yolda bütün teşkilatlarımıza çok önemli rol düşüyor. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak çok iyi bir şekilde yerel seçimlere hazırlanacağız. Konya'mızın AK Parti'ye olan sevdasını, vefasını bir kez daha göstermek için, liderimizin dediği gibi durmadan, yorulmadan ev ev, kapı kapı dolaşarak yerel seçimlerde de yine en yüksek oylarla, inşallah belediye seçimlerini kazanacağız. Ben inanıyorum ki bunun için her birimiz üzerine ne düşünüyorsa yapacaktır."Usta, AK Parti davasının tevazu ve her zaman daha çok çalışmak olduğunu vurguladı.Yerel seçimlere büyük gayretle hazırlandıklarını ifade eden Usta, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her zaman oy oranını arttırarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Hamdolsun her zaman çıtayı daha yükseğe taşıyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu zaferlere ancak birlikte çalışarak ulaştığımızı asla unutmuyoruz." diye konuştu."Dünya lideri ile yol yürüyoruz"Usta, AK Parti'nin Konya'da her seçimde oylarını arttırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Alnımızın akıyla çıktığımız seçim zaferlerimize bir yenisini 1 Nisan sabahı ekleyeceğiz inşallah. Gerek Büyükşehir gerekse de tüm ilçelerimizde görülmemiş bir yüksek oy oranına ulaşarak, güçlü ailemizle birlikte bu yolculuğu sürdüreceğiz. Biz Recep Tayyip Erdoğan gibi son yüzyıla damgasını vurmuş, dünya lideri ile yol yürüyoruz. Bizim siyasi anlayışımızda insanları ötekileştirmek, bölgesel-ırksal milliyetçilik, inançsal milliyetçilik asla ve asla yoktur. Ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz, yaratılmışların en şereflisi olan insan üzerine siyaset yaparken herkesi kucaklıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimseyi siyasi görüşü, ırkı, kılık kıyafet ve inancından dolayı yadırgamadan tüm vatandaşlarımıza eğileceğiz."AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da partisinin 17 yılda ülkenin kalkınmasına büyük katkıda bulunduğunu, durmadan, hız kesmeden yurdun her yanına hizmet götürdüğünü anlatarak, "Mart ayında da en yüksek desteğiyle bu sahip çıkışını gösterecek ve yolumuza tüm yerel hizmetlerle, hükümetimizin ortaya koyduğu politikalarla, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla, teşkilat mensuplarımızla yoğun tempoda hep birlikte koşacağız." ifadelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ibrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da yaptıkları konuşmalarda 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.