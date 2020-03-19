AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANAN KOMEDYEN KADIN İFADE İÇİN EMNİYETE ÇAĞRILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANAN KOMEDYEN KADIN İFADE İÇİN EMNİYETE ÇAĞRILDI - Son Dakika

AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANAN KOMEDYEN KADIN İFADE İÇİN EMNİYETE ÇAĞRILDI

6 saat önce

Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen Pınar Fidan, ifade için, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.

AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANAN KOMEDYEN KADIN İFADE İÇİN EMNİYETE ÇAĞRILDI, System.String[]

Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen Pınar Fidan, ifade için, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan'ın avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade vereceği öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Pınar Fidan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak         
18:27
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:19:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANAN KOMEDYEN KADIN İFADE İÇİN EMNİYETE ÇAĞRILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]