AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANDIĞI İDDİASIYLA KOMEDYEN KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA - Son Dakika
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AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANDIĞI İDDİASIYLA KOMEDYEN KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA

6 saat önce

Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANDIĞI İDDİASIYLA KOMEDYEN KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA, System.String[]

Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça olayın her yönüyle araştırıldığı ve kolluk kuvvetlerine talimat verildiği öğrenildi.


- İstanbul
Başsavcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:09 Kaynak: DHA

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