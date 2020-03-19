Ayrıştırıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla komedyen kadın hakkında soruşturma - Son Dakika

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Ayrıştırıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla komedyen kadın hakkında soruşturma
6 saat önce
GÖSTERİSİNDE Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
GÖSTERİSİNDE Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça olayın her yönüyle araştırıldığı ve kolluk kuvvetlerine talimat verildiği öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:10 Kaynak: DHA
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