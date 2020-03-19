Ayrıştırıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla komedyen kadın hakkında soruşturma - Son Dakika
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Ayrıştırıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla komedyen kadın hakkında soruşturma

6 saat önce

GÖSTERİSİNDE Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ayrıştırıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla komedyen kadın hakkında soruşturma, System.String[]

GÖSTERİSİNDE Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça olayın her yönüyle araştırıldığı ve kolluk kuvvetlerine talimat verildiği öğrenildi.

- İstanbul

İstanbul, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:10 Kaynak: DHA

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