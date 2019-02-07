Son Dakika Haberleri: Ayşe'nin Ankara Günlüğü I

Ayşe'nin Ankara Günlüğü I

1 saat önce

Başkentimiz Ankara'ya sevdiğim dostlarımı görmeye gittim. Bilmediğiniz bir şey yok aslında, güzel anları tatlı insanları sizlerle paylaşayım dedim. Şermin Yaşar Kubilay Sakarya canlarım teşekkür ederim. Anıtkabir, Divan Çukurhan beni ağırladıklar için çok teşekkür ederim.

Başkentimiz Ankara'ya sevdiğim dostlarımı görmeye gittim. Bilmediğiniz bir şey yok aslında, güzel anları tatlı insanları sizlerle paylaşayım dedim. Şermin Yaşar Kubilay Sakarya canlarım teşekkür ederim. Anıtkabir, Divan Çukurhan beni ağırladıklar için çok teşekkür ederim., Atakule, CerModern ( gezemedik ama) ;) izlenimlerim buyrun...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:19 Kaynak: Youtube

Sakarya, Mustafa Fehmi Kubilay, Ankara, Genel
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