Ayşe'nin Ankara Günlüğü I
1 saat önce
Başkentimiz Ankara'ya sevdiğim dostlarımı görmeye gittim. Bilmediğiniz bir şey yok aslında, güzel anları tatlı insanları sizlerle paylaşayım dedim. Şermin Yaşar Kubilay Sakarya canlarım teşekkür ederim. Anıtkabir, Divan Çukurhan beni ağırladıklar için çok teşekkür ederim.
Başkentimiz Ankara'ya sevdiğim dostlarımı görmeye gittim. Bilmediğiniz bir şey yok aslında, güzel anları tatlı insanları sizlerle paylaşayım dedim. Şermin Yaşar Kubilay Sakarya canlarım teşekkür ederim. Anıtkabir, Divan Çukurhan beni ağırladıklar için çok teşekkür ederim., Atakule, CerModern ( gezemedik ama) ;) izlenimlerim buyrun...
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:19 Kaynak: Youtube
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