Ayşe'nin Ankara Günlüğü I

Başkentimiz Ankara'ya sevdiğim dostlarımı görmeye gittim. Bilmediğiniz bir şey yok aslında, güzel anları tatlı insanları sizlerle paylaşayım dedim. Şermin Yaşar Kubilay Sakarya canlarım teşekkür ederim. Anıtkabir, Divan Çukurhan beni ağırladıklar için çok teşekkür ederim.

Başkentimiz Ankara'ya sevdiğim dostlarımı görmeye gittim. Bilmediğiniz bir şey yok aslında, güzel anları tatlı insanları sizlerle paylaşayım dedim. Şermin Yaşar Kubilay Sakarya canlarım teşekkür ederim. Anıtkabir, Divan Çukurhan beni ağırladıklar için çok teşekkür ederim., Atakule, CerModern ( gezemedik ama) ;) izlenimlerim buyrun...

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor

Mehmet Özhaseki, Elindeki Son Anketin Sonucunu Açıkladı: Öndeyiz

Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'le Kavgalı Olduklarına Dair İddialara Cevap Verdi: Küs Değiliz

İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar