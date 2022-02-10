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Ayşe Arman'dan Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek - Son Dakika

Ayşe Arman'dan Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek

10.02.2022 15:10
Ayşe Arman'dan Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek

Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'Yaşam Desteği aile projesi' kapsamında Bursa'da düzenlenen iyilik buluşmasına Gazeteci-Yazar Ayşe Arman da katıldı.

Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'Yaşam Desteği aile projesi' kapsamında Bursa'da düzenlenen iyilik buluşmasına Gazeteci-Yazar Ayşe Arman da katıldı.

B Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur'un sahibi olduğu Estetik International'da Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'Yaşam Desteği aile projesi' kapsamında düzenlenen iyilik buluşmasına Gazeteci-Yazar Ayşe Arman, sakajewa iyilik kolyeleri ile katıldı. Yüzlerce iyiliksever kadının destek verdiği organizasyona Estetik International Bursa ev sahipliği yaptı.

Ayşe Arman ile Kansersiz Yaşam Derneği, "Yaşam desteği aile projesi" için iyilik buluşmasını Bursa'da gerçekleştirdi. Çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği organizasyonda cemiyet hayatının tanınmış 30 ismi tarafından büyük bir özveri ile iyilik kolyeleri hazırlandı. Yapımı tamamlanan özel tasarım sakajewa iyilik kolyeleri, katılımcıların beğenisine sunuldu. Programdan elde edilen gelirin tamamının Kansersiz Yaşam Derneğine destek olarak aktarılacağı açıklandı.

"TOPLUMUN DUYARLI PROJELERE İHTİYACI VAR"

İyilik hareketinin parçası olmak için bir araya gelen konuklara yönelik kısa bir teşekkür konuşması yapan Ayşe Arman, toplumun böylesine duyarlı projelere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Programa ev sahipliği yapan Estetik International Bursa'ya ve tüm katılımcılara teşekkür eden Arman, Bursa'yı çok sevdiğini de vurguladı.


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Ayşe Arman, Estetik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşe Arman'dan Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşe Arman'dan Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek - Son Dakika
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