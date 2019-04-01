Ayşe Arman Figürüyle İlk Kez Adana'da Buluşacak!

Gündemden düşmeyen röportaj ve köşe yazılarıyla Türkiye'nin başarılı kadın gazetecileri arasında yer alan Ayşe Arman'ın Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek balmumu figürü, 5 Nisan Cuma günü Adana Portakal Çiçeği Festivali Açılış Galası'nda ilk kez ziyaretçilerle bir araya gelecek.

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul'daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekliyor. Gazetecilik kariyerine 18 yaşında Nokta Dergisi'nde adım atan; Aktüel, Tempo, Marie Claire ve Yeni Yüzyıl gibi yayınların ardından kariyerini uzun yıllardır Hürriyet Gazetesi'nin en beğenilen köşe yazarları arasında sürdüren Ayşe Arman, Nisan ayında Madame Tussauds İstanbul'daki yerini alacak. Aslen Adanalı olan gazetecinin balmumu figürü ilk kez, her Nisan ayında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali'nde ziyaretçiyle buluşacak. 5 Nisan Cuma Akşamı Festival'in Açılış Galası'nda sergilenecek figür, 6 Nisan sabahı gazeteci ile düzenlenen söyleşide misafirlerle buluşacak. Adana Hilton Oteli'nde gazeteci ile düzenlenecek söyleşide tasarımları Ayşe Arman'a ait olan ve geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanan "Sakajewa" İyilik Kolyeleri de açık artırma ile satışa sunulacak.

Arman, gazetecilik yılları boyunca kullandığı ses kayıt cihazını hediye etti!

Ayşe Arman figürünün yapımına 2018 yılının Nisan ayında Madame Tussauds Londra Stüdyosu'nda gerçekleşen ölçü alım çalışmaları ile başlandı. 250'nin üzerinde ölçünün alındığı yaklaşık 3 saat süren çalışma sırasında sanatçının saç, göz ve ten rengi, diş kalıbı, ellerinin şekli ve ölçüsü gibi referansları titizlikle belirlendi.

Figürün üzerine giydirilen kostüm, ayakkabı ve iyilik kolyeleri ile gazetecinin meslek hayatı süresince uzun yıllar röportajlarında kullandığı ses kayıt cihazı Ayşe Arman tarafından Madame Tussauds İstanbul'a hediye edildi. Yüzük, küpe ve kolye gibi aksesuarları ise Madame Tussauds Londra stüdyo ekibi tarafından birebir kopya edildi. Figürün yapım sürecinde saç rengi ve makyajın birebir yakalanması için Ayşe Arman'ın saçı için kullanılan renk tonundan makyaj malzemelerinin markası ve tonlarına değin tüm detaylar Londra stüdyo ekibi tarafından titizlikle incelenerek figüre uygulandı.

Figürün yapımı için ilk aşamada oluşturulan kilden taslağın hazırlanmasından balmumu figürün son halini almasına kadar tüm yapım sürecinde Arman'ın görüş ve onayıyla ilerlendi. Figürün yapımı yaklaşık bir yıl sürdü.

Editöre not: Madame Tussauds İstanbul'da sergilenen eserlerin tanımlamasını, 'balmumu figür' ya da yalnızca 'figür' olarak kullanmanızı rica ederiz.