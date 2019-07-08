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Ayşe Arman öncülüğünde 'Yerel Kalkınmaya Destek' projesi

12 dakika önce

BODRUM'da yerel kalkınmaya destek projesi başlatan gazeteci Ayşe Arman, Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte 20 erkek cerraha kolye dizmeyi öğretti.

Ayşe Arman öncülüğünde 'Yerel Kalkınmaya Destek' projesi, System.String[]
BODRUM'da yerel kalkınmaya destek projesi başlatan gazeteci Ayşe Arman, Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte 20 erkek cerraha kolye dizmeyi öğretti. Etkinlikte, kadın kanserlerinin önlenmesi için erken teşhis ve tedavinin önemine de dikkat çekildi.
Yaz aylarını Bodrum'un Gürece Mahallesi'ndeki evinde geçiren Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman, kurduğu İyilik Atölyesi ile Bodrumlu kadınları üretime ve sosyal sorumluluk projelerine dahil etti. Bu kapsamda Ayşe Arman, 'Yerel Kalkınmaya Destek' adlı projesi için harekete geçti. Pembe İzler Derneği'nin de katkılarıyla 'Ameliyat da yaparız, kolye de dizeriz' adlı atölye çalışması yapıldı. 20 erkek cerrahın yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras da atölye çalışmasına katıldı. Etkinlikte, kadın kanserlerinin önlemesi için erken teşhis ve tedavinin önemine de dikkat çekildi. Etkinlikte Başkan Aras ve 20 erkek cerrah, rengarenk boncuklardan iyilik kolyesi yaptı. Yapılan kolyelerden elde edilecek gelirin, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Pembe İzler Derneği'ne verileceği kaydedildi. Ağustos ayında Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenecek 'İyilik Festivali'nde İyilik Atölyesi çalışmalarının süreceği ifade edildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
Ayşe Arman, Bodrum, Güncel
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