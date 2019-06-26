Ayşe Arman ve Başkan Aras 'İyilik'te buluşuyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve Pembe İzler Derneği kurucu başkanı Arzu Karataş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve Pembe İzler Derneği kurucu başkanı Arzu Karataş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'un da hazır bulunduğu ziyarette, Bodrum'un Gürece Mahallesi'ni güzelleştirmeye ve turizme kazandırmaya yönelik projeler konuşuldu. Arman, Başkan Aras'ı erkek cerrahların katılımıyla gerçekleştirilecek 'İyilik Atölyesi'ne davet etti.



Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Arman, Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde başlattığı sosyal sorumluluk projesini anlatmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.



Yılın belli dönemlerinde Bodrum'un Gürece Mahallesi'ndeki evinde yaşayan ve burada kurduğu 'İyilik Atölyesi' ile bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Arman, Güreceli kadınların üretime katılması ve köyün güzelleştirilmesi için hayata geçirilen projeleri anlattı. Arman, geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Pembe İzler Derneği'ne verilecek "Yerel Kalkınmaya Destek" Projesi ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek "İyilik Festivali" hakkında da başkan Aras'ı bilgilendirdi.



Gürece'nin tarihi değere sahip bir bölge olduğunu ve antik Yunan mitolojisinin "kehanet merkezlerinden" biri sayılan Telmissos Antik Kenti'nin Gürece tepelerinde yerleşmiş olduğunu anlatan Başkan Aras da bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini ve bu yönde projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek "Gürece ve Bodrum'un henüz yeterince tanınmayan tarihi yerlerini kalkındırmak, güzelleştirmek için yapılan her etkinliğe ve her projeye desteğimiz sonsuz" dedi.



Başkan Aras ayrıca Ayşe Arman'ın İyilik Atölyesi'nde kadın kanserlerini önlemek ve erken teşhisin önemine değinmek için düzenlenen ve Bodrum Acıbadem Hastanesi'nin erkek cerrahlarının da katılımıyla gerçekleşecek "Ameliyat da yaparız, kolye de dizeriz" atölyesine katılma sözü verdi.



Ziyaret sonunda Ayşe Arman, Başkan Aras'a atölyede yapılan kolyelerden hediye etti. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı