Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi - Son Dakika
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Hukuk

Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi

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Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ayşe Ateş, "Öyle bir mahkeme ortamı ki tutukluların hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakması an meselesi. Tarih böylesini yazmamıştır. Müdafiler 'Kamera kayıtlarına yansımamış olsa da Ayşe Ateş kocasını öldürüp kaçmıştır, bunun incelenmesini talep ediyoruz' deme noktasındalar" ifadelerini kullandı.

03.07.2024 17:28
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki görüldü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yargılama sürecine isyan eden Sinan Ateş'in eşi ise Ayşe Ateş, zehir zemberek ifadeler kullandı.

"HAKİM KARŞISINDA AYAK AYAK ÜSTÜNE ATIP..."

Ayşe Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öyle bir mahkeme ortamı ki tutukluların hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakması an meselesi. Tarih böylesini yazmamıştır. Müdafiler 'Kamera kayıtlarına yansımamış olsa da Ayşe Ateş kocasını öldürüp kaçmıştır, bunun incelenmesini talep ediyoruz' deme noktasındalar. Arkalarına aldıkları güçle bol keseden atıyorlar. Görünen o ki gerçek azmettiricilerin bulunacağına inandığımız yargı süreci kiralık katiller, torbacılar da dahil olmak üzere bütün sanıkları korumak ve siyasi bağlantıyı koparmak için bir aklama sürecine doğru evrilmeye çalışılıyor" ifadelerine yer verdi.

"TORBACILARIN BEYANLARINI AYET KABUL EDİYOR"

Açıklamasının devamında dava sürecine yönelik eleştirilerini daha da sertleştiren Ayşe Ateş, şöyle devam etti: "Müdafiler hiçbir belge ve bulguya dayanmayan iddiaları ile 1 Temmuz günü sosyal medya ve televizyon ekranlarında kurulan torbacıları aklama mahkemelerinin iddianamesini yazıyor. Bu TV ve sosyal medya mahkemelerinin savcıları da kiralık katillerin, torbacıların beyanlarını 'ayet' kabul ediyor. 18 aydır ne söylesek reddiye yazanlar torbacıların sözlerine âdeta iman ediyor. Birilerinin aklına son 1 ay içinde gelen bu kumpas senaryosu, kurtuluşun tek yolu olarak görülüyor. En acıklı olanı da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i kameraların önünde katleden kiralık katillerin, torbacılarınaklanması için yoğun bir çaba harcanması ve bu katillerin ayakta alkışlatılması. Alkışlayanın da bu yaptığını hiç sorgulamaması.

Nereden nereye...

Vah ki ne vah!

Mariana Çukuru bile bu kadar derin değil."

İşte Ayşe Ateş'in o paylaşımı;

Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi

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Son Dakika Hukuk Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gültekin Konukcu: Adalet varmi ki ama bunun diğer tarafı 10 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: Allah rahmet eylesin tabi ki siyasi veyahut siyasi olmayan bir cinayet olma olasılığı var kimi suçlarsanız suçlayın mahkeme hariç adaleti en çok isteyen onlar bu dünyada yada diğerinde mutlaka hesap verecekler 2 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Allahım şu kadına, yetimlere gözü yaşlı anaya yardım et … bizim adalet çokta şey değil … 1 0 Yanıtla

17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
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