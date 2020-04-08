Ayşe Begüm Onbaşı: "İptaller hoşumuza gitmiyor ama başka çare yok" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ayşe Begüm Onbaşı: 'İptaller hoşumuza gitmiyor ama başka çare yok' - Son Dakika Spor

Ayşe Begüm Onbaşı: "İptaller hoşumuza gitmiyor ama başka çare yok"

6 saat önce

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, geçen yıl büyükler kategorisinde katıldığı ilk organizasyon olan Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, koronavirüs salgını sürecindeki antrenmanları, kariyer hedefi ve yer aldığı projeler...

Ayşe Begüm Onbaşı:

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, geçen yıl büyükler kategorisinde katıldığı ilk organizasyon olan Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, koronavirüs salgını sürecindeki antrenmanları, kariyer hedefi ve yer aldığı projeler ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.


Ayşe Begüm, uluslararası organizasyonlar için yoğun bir şekilde çalışırken, antrenmanlarını eve taşımak zorunda kaldığından bahsederek, "Bundan önceki dönemde yarışma hazırlıklarında bulunmamız gerekiyordu. Bundan dolayı yoğun bir antrenman temposu ve okul hayatım vardı ama tüm işlerimi eve taşıdım. Antrenmanlarımı ve derslerimi evden yürütüyorum. Aslında normal hayatımı eve taşıdım. Moral bozmadan her şeyi iyiye yormaya çalışarak devam ediyoruz." diye konuştu.


Profesyonel sporcuları boş 1 günün 3 gün geri götürdüğünü anlatan 18 yaşındaki milli cimnastikçi, "Ev koşullarında, salonda yaptığımız kadar yoğun bir antrenman yapamıyoruz. Buna rağmen evde çalışmaya devam ediyorum. Bana kalırsa bir sporcu bir gününü bile antrenmansız geçirmemeli. Boş geçen 1 gün bizi 3 gün geri atıyor. bundan dolayı her gün antrenman yapmaya gayret gösteriyorum. Çalışmadığımız, antrenman esnasında özen gösteremediğimiz farklı kas gruplarına yoğunlaşıyoruz. Daha küçük kas gruplarını çalıştırıyoruz. Zor bir süreç yaşıyoruz ama antrenmansız geçirmiyorum." ifadelerini kullandı.


"Hem antrenman yapmaya hem de ders çalışmaya daha çok vakit buluyorum"


Ayşe Begüm Onbaşı, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı için bazı şeylere daha çok zaman ayırabildiğini söyledi.


Hayatındaki değişikliklerden bahseden Ayşe Begüm, "Uzaktan eğitim derslerine katılıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Online eğitimleri alıyorum. Onun haricinde ekstra ders çalışmaya da vaktim kalıyor. Çünkü eskiden daha yoğun bir tempomuz vardı. Ayrıca ben Akhisar'da oturup Manisa'ya antrenmana gidiyordum. Her gün 2 saat yolda kaybediyordum. Şu anda hem antrenman yapmaya hem de ders çalışmaya daha çok vakit buluyorum." şeklinde görüş belirtti.


"Antrenman arkadaşlarımı, antrenman atmosferinde bulunmayı çok özledim." diyen milli sporcu, "Bu dönemi kötüye yormak yerine iyiye çevirmemiz gerekiyor. Mesela birçok sakatlığım var ve bu dönem benim için iyi bir rehabilite süreci oldu. Hem bu sakatlıkların geçmesi hem de vakit bulamadığım şeylere zaman ayırdım. Aslında tam olarak kötü değil. Özlediğim şeyler var ama bu süreci kendi adıma iyiye çevirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


"İptaller çok hoşumuza gitmiyor"


Genç cimnastikçi, mayıs ayında yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nın koronavirüs nedeniyle ertelendiğini kaydetti.


Şu ana kadar 4 uluslararası organizasyonun ertelendiğini veya iptal edildiğini aktaran Ayşe Begüm, şunları dile getirdi:


"Ertelenen organizasyonlardan en önemlisi Dünya Şampiyonası'ydı; mayıs ayında gerçekleştirilecekti. Bu yılın sonunda yapılması planlanıyor ama zamanın bize ne göstereceğini bilemiyoruz; 2021'e de ertelenebilir. 2021'de de Dünya Şampiyonası'nın seçmesi olduğu Dünya Oyunları olacaktı. Bu da 2022'ye ertelendi. Bunun haricinde bir hafta önce Portekiz'de Dünya Kupası yarışmasında olmam gerekiyordu. Açık kupa organizasyonları iptal edildi. İptal edilenler ve ertelenenler var ama iptaller çok hoşumuza gitmiyor."


Hedef, Dünya Şampiyonası'nda madalya


Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedeflediklerini söyledi.


Milli sporcu, kendisinden beklentilerin büyük olduğunun söylenmesi üzerine, "Büyük beklentiler sporcuların üzerinde biraz sorumluluk yüklüyor. Bunlar tatlı ve güzel sorumluluklar. Dünya Şampiyonası, ilk büyük hedefimiz. Tek, çift ve üçlü olarak katılmayı planlıyoruz. İlk hedefimiz finale kalmak, ikinci hedef madalyaya uzanmak, üçüncü hedef ise altın madalyaya ulaşmak. Hedefimiz, tüm yarışmalarda altın madalya kazanmak ama planlı ve programlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Dünya Oyunları'nda da güzel dereceler hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Red Bull ile antrenman videoları çekti


Ayşe Begüm Onbaşı, sponsoru Red Bull ile hazırladıkları antrenman videolarının vatandaşlara çok yararlı olacağına inandığını belirtti.


Milli sporcular Hazal Nehir ve Ayhancan Güven'in de katıldığı projeyle ilgili bilgi veren Ayşe Begüm, şöyle konuştu:


"Red Bull ile bir video serisi oluşturduk. Esneklik, dayanıklılık ve denge üzerine her birinden onar tane olmak üzere bir platform oluşturduk. Amaç, insanların evde kaldığı süre içinde zamanlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirmeleri. Ben, esneklik videoları çektim ve insanlara bu anlamda ilham kaynağı olmaya çalıştım. Bu videoların sonunda insanlar kendilerini esneklik, dayanıklılık ve denge anlamında geliştiklerini görecekler. Basit ama etkili programlar. Bu videolara Red Bull'un internet sitesinden, benim Instagram profilimden ve projede yer alan Hazal abla ve Ayhancan ağabeyin de profillerinden ulaşabilirler. Bu platformda sadece yaptığımız antrenman videoları yer almıyor. Bunun haricinde beslenme programları, günlük neler yapabileceklerine dair öneriler var. Yaşam tarzını ortaya koyan bir platform ortaya koyduk. İnsanlar burayı takip ederek kendi hayatlarını düzene sokabilirler."


Bireysel sporlardaki sponsor desteğinin önemine değinen Ayşe Begüm Onbaşı, "Bireysel sporlarda tek başımıza mücadele veriyoruz. Red Bull da bu anlamda bana bir sponsordan çok bir aile desteği sunuyor. Dünya çapında 800 civarında Red Bull sporcusu var. Bu elit sporculardan biri olmak onur ve gurur verici bir olay. Bundan dolayı çok mutluyum. İyi ve kötü zamanlarda hep yanımdalar. Sadece yükseldiğim zaman değil düştüğümde de yanımda oldular. Kariyerime yön vermemde de çok önemli etkileri var. Bu anlamda kendimi çok şanslı görüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Ayşe Begüm, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:09 

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