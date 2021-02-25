Ayşe Begüm Onbaşı, Kırkağaç'ta minik sporcularla bir araya geldi

Kaymakam Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz , Ayşe Begüm Onbaşı'na çeşitli hediyeler verdi.

Kırkağaç Belediyesi ve Acar İdmanspor tarafından düzenlenen "kariyer günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Ayşe Begüm Onbaşı, katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Aerobik cimnastikte gençler Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı Manisa 'nın Kırkağaç ilçesinde, minik sporcularla bir araya geldi.

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