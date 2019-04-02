Son Dakika Haberleri: Ayşe Begüm Onbaşı, Memleketi Manisa'ya Döndü

Ayşe Begüm Onbaşı, Memleketi Manisa'ya Döndü

1 saat önce

Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'ya geldi.

Ayşe Begüm Onbaşı, Memleketi Manisa'ya Döndü, System.String[]
Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'ya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Cantanhede şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketine döndü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Cimnastik İl Temsilcisi Gökben Aygün Yetişen, babası Serkan Onbaşı ve sevenleri tarafından İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda karşılanan milli cimnastikçi, daha sonra Manisa'ya geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşe Begüm Onbaşı, ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığını vurguladı.

Kendisinde emeği olanlara teşekkür eden Ayşe Begüm, şunları kaydetti:

"Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiğim, ülkemizin, Manisa'nın ve kulübümüzün adını en iyi şekilde duyurduğum için gururluyum. Her zaman benim yanımda olan, büyük destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanım Mevlüt Aktan ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:47 Kaynak: AA

Portekiz, Manisa, Ayşe Begüm, Spor
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