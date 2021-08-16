Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Red Bull Formulaz'a katılıyor

Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 12. kez genç yaşlı herkesi bir araya getiriyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 22 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Uzun ve yoğun çalışmalar sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz'ın bu seneki konuğu ise dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı olacak. Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, bu sene Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda muhteşem bir performansa imza atmış ve büyük kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak Red Bull Formulaz'da Ayşe Begüm Onbaşı da izleyiciler arasında katılımcıların tahta arabalarıyla 1.6 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlama mücadelelerini izleyecek.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. Yaratıcılığına ve hızına güvenen, tahta araba sahibi herkes bu heyecanı yaşamak için başvuru yapabiliyor.