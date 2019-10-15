Son Dakika Haberleri: Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı
Son Dakika Güncel Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

1 saat önce

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı, System.String[]

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Red Bull açıklamasına göre, aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Onbaşı, Bolu'da düzenlenen sezonun son turnuvası Federasyon Kupası'nda çiftler kategorisinde altın madalya kazanarak sezonu altın madalya ile kapattı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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