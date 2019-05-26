Son Dakika Haberleri: Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'tan gümüş madalya

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'tan gümüş madalya

54 dakika önce

Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'tan gümüş madalya, System.String[]
Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde kazandığı ilk madalya olarak da tarihe geçti. Azebaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde tarihinin ilk madalyasını kazandı. Şampiyonada ter döken Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin ikinci olduğu yarışmada birinciliği Macaristan elde ederken, Romanya ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:05 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 16:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'tan gümüş madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]