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Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama - Son Dakika

Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama

05.06.2021 20:25
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Şampiyon cimnastikçiyi havalimanında karşılayan annesi Seçil Bayraktar, gurur duyduğunu söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Şampiyonu havalimanında annesi Seçil Bayraktar, anneannesi Naciye Bayraktar, dayısı Sait Bayraktar, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürlüğü şube müdürleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri ile genç cimnastikçiler karşıladı. Havalimanı çıkış kapısında Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan Ayşe Begüm Onbaşı, takım arkadaşları ve antrenörü ile kendilerini karşılayanları selamladı. Şampiyon sporcunun annesi Seçil Bayraktar, kızıyla kavuştuktan sonra gözyaşlarına engel olamadı.

Annesi duygu dolu anlar yaşadı

İstiklal Marşı'nı kürsüde okutan kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Ayşe Begüm Onbaşı'nın annesi Seçil Bayraktar'ın heyecanı ise gözlerinden okudu. Havalimanında açıklama yapan Bayraktar, "Çok heyecanlıyım şu anda ve heyecandan titriyorum. Kendisini de çok özledim ve özlemle bekliyorum. Çok gurur duydum kızımla. Çok şükür İstiklal Marşımızı okuduğu anda ağlayışlarımızı unutamayız. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kalbim yerinden çıkacak şu an. Bir doğduğunda bu kadar heyecanlıydım bir de şu an bu kadar heyecanlıyım. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.

"İstiklal Marşı'mızı orada okutmak çok gurur vericiydi"

Havalimanında açıklama yapan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Onbaşı, "Ekibimizin bizi böyle karşılaması çok mutlu etti gerçekten. İstiklal Marşı'mızı orada okutmak çok gurur vericiydi. Yarıştığımız ilk sene böyle bir başarı elde ettik. Tabi ki bu bir ekip işi. Takım arkadaşlarımızla beraber de dünya sekizinciliğini elde ettik. Gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz" diye konuştu.

Antrenör Ekin: "Türkiye'ye hediye olsun"

Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin de havalimanında yaptığı açıklamada şampiyonluğu tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini vurguladı. Ekin, "Çok özel bir ekip. Uluslararası hakemimiz Gencay Cüce'nin de bize çok büyük destekleri oldu. Bu çok güzel bir aile. Cimnastik ailesine ve Türkiye'ye hediye olsun. Türk kadınına da hediye ettik bu şampiyonluğu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Şampiyon cimnastikçi ve kendisini karşılamaya gelen heyet daha sonra Manisa'ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ayrıldı. - İZMİR

Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama
Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama

Adnan Menderes Havalimanı, Ayşe Begüm, Cimnastik, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayşe Begüm Onbaşı'ya İzmir'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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